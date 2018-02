Moskau versinkt im Schnee – die kommunalen Räumdienste werden offenbar auch in diesem Jahr des Schnees nicht Herr. Besonders in Wohngebieten machen die riesigen Schneehaufen den Anwohnern zu schaffen: Sie versperren Parkplätze und Durchgänge und vereiste Gehwege bringen regelmäßig Fußgänger zu Fall.

Eine Bewohnerin des Nagorny-Bezirks in Moskau, Tatjana Grigorjewa, hatte es satt und probierte es mit einem Trick: Mit grüner Farbe schrieb sie den Namen des oppositionellen Politikers und nichtzugelassenen Präsidentschaftskandidaten Alexej Nawalny auf den Schneeberg vor ihrem Haus.

In grüner Farbe schrieb Grigorjewa "Alexej Nawalny" in den Schnee. Bildrechte: Tatjana Grigorjewa

In Russland wird Nawalnys Name weder von Putin oder anderen Offiziellen noch von den großen Medien genannt. Damit soll eine Aufwertung seiner Person vermieden werden. Zumal Nawalny gerade mit einer neuen Untersuchung zu Korruption in den höchsten Regierungskreisen für Unruhe sorgt.