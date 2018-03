Geschlossene Stadt - Obninsk

... das erste industriell genutzte Atomkraftwerk der Welt. Am 27. Juni 1954 wurde das AKW "AM-1" (Friedliches Atom Nr. 1) in Betrieb genommen. Es hatte eine Leistung von fünf Megawatt und konnte 10.000 Haushalte mit Strom versorgen. Konzipiert wurde das AKW im physikalischen Institut der Stadt. Dort wurde in den folgenden Jahren das gesamte Atomprogramm der UdSSR entwickelt. (Im Bild: Physikalisches Institut Obninsk) Bildrechte: dpa