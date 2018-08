100 Tage Hungerstreik von Oleg Senzow

Der in Russland inhaftierte ukrainische Filmemacher Oleg Senzow hat am Dienstag den hundertsten Tag seines Hungerstreiks angetreten. Seit dem 14. Mai 2018 verweigert der 42-Jährige, der in einer Strafkolonie im äußersten Norden Russlands festgehalten wird, die Nahrungsaufnahme.