Historiker: "Die Polen sehen sich als größere Opfer als die Juden"

Anfang 1968 kam es im kommunistischen Polen zu einer staatlich organisierten Kampagne gegen die in Polen lebenden Juden. Ihnen wurde von Politik und Medien vorgeworfen, als Teil einer "zionistischen Fünften Kolonne" der Sowjetunion und der regierenden "Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei" feindlich gesinnt zu sein. Parteichef Władysław Gomułka bezeichnete die polnischen Juden als "Feinde des polnischen Volkes", was die antisemitische Stimmung im Land anheizte und Übergriffe nach sich zog. Im März 1968 wurden zahlreiche Juden aus der Kommunistischen Partei ausgeschlossen, woraufhin etwa 12.000 von ihnen das Land verließen.

50 Jahre später, zum Jahrestag der März-Ereignisse, befindet sich die polnische Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit" (PiS) in einem schweren Zerwürfnis mit Israel, ausgelöst durch das so genannte Holocaust-Gesetz. Durch die Auseinandersetzung kommt es in Polen zu einer antisemitschen Hasswelle. Der Historiker und Politikwissenschaftler Piotr Osęka sieht klare Parallelen zwischen der aktuellen Diskussionen und den Vorgängen des Jahres 1968.

Heute im Osten: Herr Osęka, sie haben Artikel und Reden aus dem März 1968 mit dem verglichen, was rechte Publizisten in Polen in den vergangenen Tagen veröffentlicht haben. Was haben Sie dabei herausgefunden?