Tschechien Tabu-Bruch: Comeback der Kommunisten

Hauptinhalt

Vor zwei Wochen wurde die neue tschechische Regierung von Präsident Miloš Zeman offiziell ernannt. Nun stellt sie sich am Mittwoch einer Vertrauensabstimmung im Parlament. Nur mit dessen Zustimmung kann sie dauerhaft im Amt bleiben. Die Koalition der populistischen ANO-Bewegung mit dem Milliardär Andrej Babiš an der Spitze und der Sozialdemokraten wird von den Kommunisten geduldet. Damit werden sie zum ersten Mal seit der Wende, wenn auch indirekt, an der Macht beteiligt.

von Helena Šulcová