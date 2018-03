Polen Abtreibungsdebatte als politische Wunderwaffe?

Abtreibung ist in Polen längst keine Privatsache mehr. Sie ist zum Politikum geworden. Darüber ärgert sich Anita Kucharska-Dziedzic, Universitätsdozentin für Polnische Literaturgeschichte. In der vergangenen Woche nahm sie in ihrer Heimatstadt Grünberg in Westpolen am "schwarzen Protest" gegen die geplante Verschärfung der Abtreibungsregelungen teil.



Das Abtreibungsgesetz in seiner jetzigen Form, das eine Abtreibung nur bei Lebensgefahr für die Mutter, bei Vergewaltigung oder bei Fötusschäden zulässt, hält Kucharska-Dziedzic bereits für zu restriktiv. Durch die geplante Reform würde auch noch der dritte Grund - schwere Schäden des Embryos - wegfallen.

Tausende Demonstrantinnen und Demonstranten sorgten am 23. März 2018 dafür, dass das Parlament seine Debatte über die Reform des Abtreibungsgesetzes verschob. Bildrechte: dpa