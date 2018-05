Ada Bojana: das noch unendeckte Paradies an der Adria von Montenegro

Wer auf Ada Bojana Ruhe sucht, sollte die Insel bis Mitte Juni oder Ende September bereisen. Denn in der Hochsaison schallt vor allem in den Reihen von Hausbooten an den Flussufern oft laute Musik. Die Hausboote gehören ganzjährig zu den beliebtesten Unterkünften auf Ada Bojana. Bildrechte: MDR/Andrej Ivanji