Ukrainischer Präsident in Berlin Angeschlagener Poroschenko braucht Erfolge

Hauptinhalt

Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko war heute zu Besuch in Berlin, um für eine UN-Mission für den Donbass zu werben. Poroschenko braucht den außenpolitischen Erfolg dringend. Denn ein Jahr vor der Präsidentschaftswahl verliert er in der Ukraine massiv an Zustimmung und seine Herausforderer bringen sich in Stellung. Auch Porschenkos Verbündete im Westen verlieren langsam die Geduld mit dem Präsidenten.

von Denis Trubetskoy