Karel Gott in der Zeit des Kommunismus

Karel Gott gehörte zu den mehr als 2000 tschechoslowakischen Künstlern, die die Anti-Charta, die Reaktion der kommunistischen Partei auf die Charta 77, unterschrieben haben. In diesem Dokument wurde die Opposition verurteilt und deren Mitglieder als "Gestrandete und Usurpatoren" bezeichnet.

Andererseits hat Karel Gott die Dissidenten auch heimlich unterstützt. So hat der Schauspieler und damalige Sprecher der Bewegung Charta 77, Pavel Landovský, in vielen Interviews bestätigt, dass ihm Karel Gott in der schweren Zeit finanziell geholfen hat. “Als ich schon als Emigrant in Wien war, traf ich mich mit Karel Gott und ich habe ihm gesagt: Karel, ich schulde dir noch Geld, und er hat mir gesagt, dass es in Ordnung sei, und dass ich es ihm nie zurückgeben muss", erinnert sich Landovský in einem Interview. Als Dissident wurde Landovský vom kommunistischen Regime mit einem Auftrittsverbot bestraft und später zur Emigration gezwungen.

Karel Gott kommt nicht nach Leipzig

Der Kritik an Gotts geplantem Auftritt dürfte jedoch eine aktuelle Meldung etwas Wind aus den Segeln nehmen: Nachdem sich die Verhandlungen mit Karel Gotts Management monatelang hingezogen haben, kommt er im Oktober nun doch nicht nach Leipzig, wie der Programmkoordinator des Tschechischen Jahres in Leipzig, Martin Krafl, dem MDR gegenüber bestätigte.

Martin Krafl, Programmkoordinator des Tschechischen Kulturjahres in Leipzig, ist für Diskussionen offen. Bildrechte: Martin Krafl Zu den genauen Hintergründen, warum Karel Gott nicht nach Leipzig kommt, wollte sich Martin Krafl nicht äußern. Die Initiative der kritischen Schriftsteller spielt dabei wohl aber keine Rolle. Denn Berichten zufolge ist der Gesundheitszustand des Sängers der Grund, warum Gott nicht in Leipzig auftreten wird. Bei dem geplanten Konzert am 13. Oktober 2018 in der Leipziger Oper werden nun andere tschechische Künstler auf der Bühne stehen, unter anderem die in Deutschland lebende Opernsängerin Dagmar Pecková.

Schriftsteller wollen das Programm beeinflussen