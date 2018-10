Auf den ersten Blick sieht Eden, die brandneue Dating-App für Christen, fast genauso aus wie Tinder. Man sieht das Profil einer Person und kann entweder nach links oder rechts wischen. Wenn beide Personen sich am Ende gegenseitig liken, darf ein privates Chatgespräch entstehen. Dennoch fällt der große Unterschied zu Tinder und ähnlichen Apps bereits bei der Registrierung auf. So soll der Nutzer als Erstes eines von drei Zimmern auswählen, die drei große Konfessionen repräsentieren: Katholizismus, Orthodoxie und Protestantismus. Denn gemischt werden die Konfessionen nicht: Wer orthodox ist, soll nur orthodoxe Nutzer angezeigt bekommen – sonst könne es zu Konflikten kommen, meinen die Entwickler, die allesamt aus der Ukraine stammen.

Traditionell im Look und in ihren Ansprüchen: Frauen auf Eden Bildrechte: Eden/Illia Kurtov/Olexander Wowk

Wie bei anderen Dating-Plattformen stellen die Nutzer von Eden ein Profilbild ein und beantworten Fragen – u.a die nach ihrem Glauben und ihrem Lebensziel. Ksenija aus Tschernyhiw ist geschieden und hat eine 8-jährige Tochter. Obwohl sie mit Kunsthandwerk selbst Geld verdient, bezeichnet sie sich in erster Linie als Mutter. "Immer mehr Leute verachten derzeit christliche Werte – auch Menschen in meinem Alter", klagt sie. Das wiederum mache die App Eden, die Ksenija schon im Sommer heruntergeladen hat, besonders interessant: "Dort kann ich vorab sicher sein, dass ich mich mit Gleichgesinnten unterhalte."

Derzeit werden Ksenija Nutzer aus dem ganzen postsowjetischen Raum angezeigt. Wenn die grundsätzlich kostenlose App, die erst ab einer Million Nutzer Bezahlfunktionen anbieten will, ihre Testzeit beendet, wird Geolokalisierung ähnlich wie bei Tinder auch Nutzer in konkret angegebener Entfernung zeigen. "Ich hoffe, die App wird bald groß", meint Ksenija. "Ich bin ohnehin oft genug in Kiew, wo viele Nutzer leben, das würde aber auch anderen Mädels hier in Tschenyhiw erlauben, an anständige Männer zu kommen."