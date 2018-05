Die Umbenennung der Haltestelle in "Potschajna" war die letzte große Aktion im Laufe der sogenannten Dekommunisierung. Kommunistische Symbole und Namen sollten aus dem öffentlichen Raum in der Ukraine verschwinden. Früher hieß die Haltestelle "Petriwka", benannt nach Grigorij Petrowskij, dem Staatsoberhaupt der Ukraine in der Sowjetunion zwischen 1919 und 1938. Er soll eine Mitschuld an der Hungersnot in den Jahren 1932 und 1933 tragen. Und obwohl der Name in der Öffentlichkeit längst den Bezug zum ursprünglichen Namenspatron verloren hat, war die Umbenennung letztlich unvermeidlich.