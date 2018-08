So ging es los: Auf seinen Schultern hing plötzlich ein weißes T-Shirt mit der Aufschrift "Verfassung, Jędrek". Als erstes wurde das Denkmal des 2010 verstorbenen Präsidenten Lech Kaczyński in Stettin verhüllt. Damit wollten die zwei PiS-Kritiker Magda Filiks und Lukasz Olejnik eine Botschaft an den Präsidenten Andrzej Duda richten: Sie wollen ihn daran erinnern, dass er Hüter der Verfassung sei, so wie er es in seinem Eid geschworen habe.