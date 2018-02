Die möglichen Folgen: Allergien, Herz- und Lungenkrankheiten, sowie Krebs. Seit 2005 gibt es in der EU festgelegte Grenzwerte, wieviel PM10 die Luft beinhalten darf. Die Werte werden in Polen regelmäßig überschritten. Jedes Jahr sterben 48.000 Menschen an Krankheiten, die von der schmutzigen Luft verursacht werden. 26 Milliarden Euro kostet das das chronisch unterfinanzierte Gesundheitswesen jährlich. Demgegenüber will die PiS-Regierung nur fünf Milliarden in die Verbesserung der Luftqualität investieren.