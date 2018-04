Miloš Formans Prag

Kein anderer Tscheche hat in Hollywood so viel erreicht wie Miloš Forman. Zweimal wurde er mit dem "Oscar" für die beste Regie ausgezeichnet. An seinen Tod am Freitag, den 13. April 2018, erinnert auch diese schwarze Fahne an dem Gebäude der Prager Filmfakultät FAMU, an der Forman in den 50er-Jahren studierte. Bildrechte: Helena Sulcova