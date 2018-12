Putins Pressekonferenz: Folklore statt Nachrichten

Man sollte sich nicht täuschen lassen vom Namen der Veranstaltung. Wenn Wladimir Putin am Donnerstag Journalisten zur seiner jährlichen Pressekonferenz lädt, dann geht es längst nicht nur darum, Fragen von Reportern zu beantworten. Denn die Zusammenkunft ist ähnlich wie Putins stundenlange TV-Sprechstunde "Der Direkte Draht" längst zum festen Bestandteil der Kremlfolklore geworden.

Bereits zum 14. Mal lädt der Präsident zur großen Presserunde. Laut Putins Pressesprecher Dmitrij Peskow mitteilen gehr es darum, ein Fazit des Jahres zu ziehen und die Meinung des Präsidenten zu Fragen zu hören, die die Menschen bewegen. Deswegen bereite sich der Präsident derzeit täglich bis in die Nachtstunden auf den Termin vor. "Kaum jemand auf der Welt veranstaltet solche Sitzungen mit Journalisten", erklärt Peskow stolz.

Gleich in mehreren Staatssendern wird der um die vier Stunden dauernde Auftritt live übertragen. In minutenlangen Nachrichtenbeiträgen bemühen sich die Reporter kremlnaher Kanäle vorab, dem Treffen einen offiziellen und tiefwichtigen Anstrich zu verleihen. Über 1.700 Journalisten hätten sich akkreditiert, so viele wie nie zuvor, erklären die Berichte. Dabei kämen auch Journalisten von lokalen Sendern zu Wort, die jetzt schon aufgeregt seien, weil sie womöglich Putin höchstpersönlich eine Frage stellen dürfen.