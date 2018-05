Hat Polen aus Ihrer Sicht Anspruch auf Entschädigung für den Zweiten Weltkrieg? Es steht nicht nur die Frage unserer Kriegsverluste durch das Dritte Reich im Raum, sondern auch durch den zweiten Besatzer, die Sowjetunion, und deshalb ist das Thema Reparationen in Polen sehr lebendig. Jede polnische Familie hat im Zweiten Weltkrieg dramatische Verluste erlitten, meist menschliche, weil entweder jemand in einem deutschen Konzentrationslager bzw. einem sowjetischen Gulag starb oder ermordet wurde. Jede polnische Familie erlitt zudem auch einen materiellen Schaden.

Meiner Meinung nach hätte Polen unmittelbar nach der Unabhängigkeit, also nach 1989, konkrete Forderungen nach Wiedergutmachung stellen sollen. Leider geschah dies nicht, vor allem wegen des sanften Ausstiegs aus dem Warschauer Pakt und der damit verbundenen Freundschaftsrhetorik, die die deutsch-polnischen Streitigkeiten überdecken sollte. Diese Freundschaft war das Ergebnis der Wiedervereinigung Deutschlands, die indirekt dank der polnischen Solidarität, dank des polnischen Widerstands gegen die Teilung Europas nach dem Zweiten Weltkrieg zustande kam. Diese Situation hätte damals in beide Richtungen genutzt werden können: entweder in die Richtung des "Kuschelkurses", was ja am Ende in der Tat die Oberhand gewann, oder man hätte die politische Lage zur Lösung der Probleme nutzen können, die vor der Wende, als wir keinen souveränen Staat hatten, nicht gelöst wurden. Heute haben wir natürlich eine schwächere Verhandlungsposition.