In Litauen ist Kanufahren eine Art Volkssport. Das 3 Millionen Einwohner Land im Nordosten Europas zählt über 2.600 Seen und über 29.000 Fließgewässer, von denen 816 länger als zehn Kilometer sind. Da kommen Paddler und Naturliebhaber voll auf ihre Kosten, wie auch Familie Mačiuika aus Vilnius. Sie verbringen ihre Wochenenden wie auch zahlreiche andere Litauer auf dem Wasser, am liebsten in einem Kanu.

Diesen Sommer sind Vitalija, Dainius und Adomas auf dem Fluss Lakaja und den Lakajų Seen im Labanoras-Forst im Osten Litauens unterwegs. Das Programm startet in Vilkaslastis - dort wird freitagabends erstmal gemeinsam gezeltet. Am nächsten Morgen wird die Familie persönlich vom Bootsverleiher abgeholt und zum See Juodųjų Lakajų, am Dorf Lakajai gefahren. Am zweiten Tag paddelt das Team die zweite Hälfte der Strecke bis zum Dorf Liūlinės.