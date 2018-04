Seit 30 Jahren versammeln sich am israelischen Nationalfeiertag Yom Hashoa, dem Tag des Gedenkens an Holocaust und Heldentum, Tausende Israelis sowie Juden aus aller Welt im ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz. Unter ihnen sind Holocaust-Überlebende und viele junge Menschen. Sie bringen israelische Fahnen mit und laufen in das drei Kilometer entfernte einstige deutsche Vernichtungslager Birkenau, um an die Todesmärsche der KZ-Häftlinge zu erinnern. Die Idee zu diesem "Marsch der Lebenden" war in den 1980er-Jahren als Reaktion auf die Leugnung des Holocaust entstanden. Sie ist als Triumph des Lebens an dem Ort gedacht, an dem die Deutschen rund eine Million Juden vergast oder auf andere Art ermordet haben.

Shmuel Rosenman organisiert den jährlichen "Marsch der Lebenden" seit Jahren. In diesem Jahr erwartete er mit 12.000 Teilnehmern so viele wie noch nie. Er erklärt:

Shmuel Rosenman im ehemaligen KZ Auschwitz Bildrechte: Yossi Zeliger Auch wenn über den Holocaust viel gesprochen wird, ist es sehr wichtig, dass die Menschen, die hierher kommen, diesen Ort mit eigenen Augen sehen können. Shmuel Rosenman, Organisator

Was war vor dem Holocaust, was danach?

Der Warschauer Geschichtslehrer Robert Szuchta und der aus Polen stammende israelische Historiker Alex Dancyg vom Institut Yad Vashem in Jerusalem arbeiten auch seit 30 Jahren daran, in Polen und Israel das Wissen über die Judenvernichtung während des Zweiten Weltkrieges zu verbreiten. Doch ihnen geht es nicht nur um den Holocaust. Sie wollen, dass die Menschen in den beiden Ländern auch möglichst viel über das jahrhundertelange jüdische Leben in Polen vor dem Holocaust erfahren. Und die jungen Israelis sollen Polen nicht nur als den jüdischen Friedhof schlechthin ansehen.



Szuchta und Dancyg organisieren deshalb Kurse für Lehrer aus beiden Ländern und Lehreraustausche, damit zwischen polnischen und israelischen Schulen Verbindungen wachsen. Sie sind beide der Meinung, dass das Unwissen über die gemeinsame Geschichte auf beiden Seiten groß ist. Alex Dancyg (in der ersten Reihe in der Mitte) war auch im März 2018 mit polnischen Lehrern in Israel unterwegs. Bildrechte: http://polska-izrael.edu.pl/

Die Juden als Tabu im polnischen Unterricht

Robert Szuchta weiß, wovon er spricht. Der Lehrer hatte selbst während seines Geschichtsstudiums kaum etwas vom jüdischen Leben in Polen und vom Holocaust gelernt. Er erinnert sich, dass erst nach der Wende davon die Rede war, dass in Polen Juden gelebt hatten:

1990 organisierte das Jüdische Historische Institut in Warschau Kurse für Geschichtslehrer. Ich war neugierig, ging hin und mir wurde schnell bewusst, dass ich in meinem Geschichtsunterricht ein Zehntel der polnischen Bevölkerung ignoriere. Robert Szuchta, polnischer Geschichtslehrer

Dancyg: Auschwitz ist kein Ort des Triumphes

Der Historiker Alex Dancyg weiß Ähnliches aus Israel zu berichten. In Israel wisse man zwar viel über den Holocaust, aber nichts davon, dass es davor ein ganz normales jüdisches Leben in Polen gab. Dabei seien die 3,5 Millionen polnische Juden vor dem Zweiten Weltkrieg die größte jüdische Gemeinschaft der Welt gewesen.



Sowohl Dancyg als auch Szuchta kritisieren Veranstaltungen wie den alljährlichen "Marsch der Lebenden" in Auschwitz. Sie seien Teil einer "Holocaust-Industrie", bei der es um Politik und um die Aufmerksamkeit der Medien gehe. Die Geschichte könne man mit solchen Veranstaltungen aber nicht richtig vermitteln.

Auschwitz ist kein Ort für wehende Fahnen, kein Ort des Triumphes. Es ist ein Symbol für die Entwürdigung des Menschen. Alex Dancyg, Historiker an der zentralen isrealischen Gedenk- und Forschungsstätte Yad Vaschem

Programme für Marsch-Teilnehmer erweitert