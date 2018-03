Endlich hört man friedliche Töne - sowohl in Skopje, als auch in Athen. Mit dem Machtwechsel in der "Ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien" scheint sich eine Lösung des jahrzehntelangen Namensstreites abzuzeichnen. Als Zeichen des guten Willens änderte man in Mazedonien den Namen des Flughafens und der Autobahn.

Regierungschef Zaev geht auf Griechenland zu

Den angeblichen Vorschlag Griechenlands dem Namen Mazedonien einen geografischen Zusatz voranzustellen, kommentierte Regierungschef Zaev in einem Interview für das Nachrichtenmagazin "Spiegel": "In der Vergangenheit war das bei uns ein Tabu. Ich kann als Regierungschef Mazedoniens nun aber offiziell verkünden, dass es für uns akzeptabel ist, weil es eine Tatsache ist". Denn, Mazedonien sei eine historische Region, die in drei Ländern liege: in der "Republik Mazedonien", in Griechenland und in Bulgarien. Mazedonien sei der nördliche oder der obere Teil, in Griechenland sei der südliche Teil und der östliche sei in Bulgarien, erklärte Zaev.

Der mazedonische Regierungschef machte vier Namensvorschläge: Republik Nordmazedonien; Republik Oberes Mazedonien; Republik Vardar Mazedonien und Republik Mazedonien (Skopje).

Proteste in Griechenland und Mazedonien

Auf die Frage, ob Skopje denn territoriale Ansprüche an Griechenland hätte, sagte Zaev dem "Spiegel": "Nun ja, wir möchten im Sommer die schönen Strände und Inseln Griechenlands okkupieren. Mehr als eine Million Mazedonier fahren jedes Jahr nach Griechenland, wir geben unser Geld dort aus, wir lieben Griechenland, es gibt so viele Kontakte von Unternehmern und Touristen nach Griechenland." Demonstrationen im Zuge des Namensstreits mit Mazedonien in Athen von Sympathisanten der Partei "Goldene Morgenröte" im Februar 2018. Bildrechte: IMAGO

Die Griechisch-orthodoxe Kirche findet das Ganze jedoch nicht so lustig. Die heilige Synode verkündete, dass sie als "Christen und Griechen" den Gebrauch Mazedoniens im Namen des Nachbarstaates entschieden und unwiderruflich ablehnten. Rund 100.000 Griechen protestierten im Februar in Athen, dass Griechenland im Namensstreit mit Skopje nicht aufgeben solle. Proteste gab es auch in Mazedonien, man rief zum entschlossenen Widerstand gegen die "griechischen Erpresser" auf.

Zum Hintergrund des Streits

Dabei sah es vor einem Vierteljahrhundert so gut aus für Mazedonien. Im Gegensatz zu anderen Teilrepubliken Jugoslawiens erlangte Mazedonien seine Unabhängigkeit ohne einen einzigen abgefeuerten Schuss. Die Türen zur EU und der Nato standen offen für das kleine, multi-ethnische Land mit knapp über zwei Millionen Einwohnern. Es war ein Musterschüler auf dem Balkan.

Dann allerdings wurde die Entwicklung der frischgebackenen Demokratie brüsk aufgehalten. Nicht etwa, weil es ethnische Spannungen zwischen Mazedoniern und der albanischen Minderheit gab, die eine angemessene Vertretung in Politik und Verwaltung forderte. Nicht etwa, weil es Korruptionsaffären in der Amtszeit einer autokratischen Regierung gab. Nein, es war der Namensstreit mit dem Nachbarstaat Griechenland, der die Verhandlungen mit der EU und Nato ins Stocken geraten ließ.

Nationaler Stolz

Athen sah im Staatsnamen "Republik Mazedonien" territoriale Ansprüche des kleinen Nachbarn, fühlte sich seiner Identität beraubt, weil eine griechische Region Mazedonien heißt und die Griechen den Namen "Mazedonien" für sich beanspruchen.