Mein Budapest: Ostbloggerin Piroska Bakos auf dem Freiheitsplatz

Auf der anderen Seite des Parkes geht der Geschichsstreit weiter: 2014 wurde dieses Denkmal für die Opfer der deutschen Belagerung im Zweiten Weltkrieg aufgestellt. Der Reichsadler greift Erzengel Gabriel, Ungarns Patron, an. Viele Historiker und Holocaust-Überlebende kritisieren, Ungarn wolle sich so darstellen, als ob die damalige Regierung mit der Deportation von 600.000 ungarischen Juden nichts zu tun gehabt hätte. Inzwischen wurden diesem Denkmal Familienfotos, Brief und Gegenstände, die von persönlichen Holocaus-Schicksalen erzählen, beigestellt. Bildrechte: MDR/Piroska Bakos