Unterstützung des Westens

Damit die in Aussicht gestellte euro-atlantische Zukunft nach der langjährigen Apathie und Aussichtslosigkeit auch glaubwürdig erscheint, besuchten in den letzten Wochen etwa EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn, Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, Bundeskanzlerin Angela Merkel und die britische Premierministerin Theresa May die mazedonische Hauptstadt Skopje. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wendete sich über eine Videobotschaft an das Volk in (Nord) Mazedonien.

Die Botschaft lautete unisono: Stimmt "Ja" am Sonntag. Vermittelt wird, dass das Referendum einfach positiv ausgehen muss. Einen "Plan B" gibt es nicht. Und Brüssel braucht auch endlich wieder eine positive Entwicklung auf dem in ethnischen Konflikten verknoteten Westbalkan.

Referendum für EU und Nato

Befürworter des Referendums schwärzten die Plakate der Gegner. Bildrechte: Andrej Ivanji Um das umstrittene Abkommen mit Griechenland über die Namensänderung den Bürgern schmackhafter zu machen, wurde die Referendumsfrage in Skopje umformuliert. Sie lautet: "Sind sie für die Mitgliedschaft in der EU und der Nato unter der Berücksichtigung des Abkommens zwischen der Republik Mazedonien und der Republik Griechenland".

Die EU steht für besseres Leben und höheren Lebensstandard, die Nato für Sicherheit und Stabilität. Wer wird das nicht wollen!? Die unpopulären Begriffe "Namensänderung" und "Nord Mazedonien" wurden ausgelassen.

Historischer Selbstmord

Gegner der Namensänderung in Skopje sehen in der Referendumsfrage eine "Irreführung des Volkes". Gegner in beiden Ländern wittern "Hochverrat", das Aufgeben der "nationalen Identität", die "Loslösung von der eigenen Geschichte". Seit Monaten werden in Griechenland Massenproteste gegen das Abkommen mit Skopje organisiert, hinter die sich auch die Griechische orthodoxe Kirche stellt.

Proteste vor dem Parlament in Skopje gegen den Kompromiss im Mazedonien-Namensstreit. Bildrechte: dpa In Mazedonien ruft die nach Massenprotesten abgewählte und in Korruptions- und Abhöraffären verwickelte nationalistische Partei VMRO DPMNE zum Boykott des Referendums auf. "Mazedonien darf keinen historischen Selbstmord begehen", sagte Staatspräsident Gjorge Ivanov am Donnerstag in seiner Ansprache vor der UN-Vollversammlung, in der er sich gegen das Abkommen mit Griechenland und das Referendum stark machte.

Veraltete Wahllisten

Das Referendum an sich ist nicht "verpflichtend", sondern "konsultativ". Premier Zaev hat sich für diese Formulierung entschieden, weil es fast ausgeschlossen ist, dass über fünfzig Prozent der Wahlberechtigten für das Abkommen mit Athen stimmen, was laut Verfassung "verpflichtend" wäre.

Werbung für das Referendum: "Am 30. September treffen wir eine historische Entscheidung." Bildrechte: Andrej Ivanji Der Grund dafür sollen veraltete Wahllisten sein, die auf der Volkszählung von 2002 beruhen. Offiziell gibt es in Mazedonien 1,8 Millionen Wahlberechtigte, tatsächlich geht man jedoch nur von 1,5 Millionen aus. Die Regierung in Skopje hofft deshalb auf eine "überwältigende" Mehrheit und eine hohe Wahlbeteiligung. Mit dem "Willen des Volkes" hinter sich sowie der Rückendeckung aus Brüssel und Washington, will Premier Zaev dann um die Zweidrittel-Mehrheit im Parlament ringen. Dafür wird er mindestens acht Abgeordnete der oppositionellen, nationalistischen VMRO DPMNE auf seine Seite bringen müssen.