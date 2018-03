Kult um "Verstoßene Soldaten" in Polen

Im Institut für Nationales Gedenken in Warschau teilt man die Bedenken von Borodziej nicht. Über die "Verstoßenen Soldaten" aufzuklären, ist eine der Hauptaufgaben der staatlich finanzierten Institution. In einem Raum im Haus kann man die Befreiung von Partisanen aus dem kommunistischen Gefängnis nachspielen – mit Hilfe von Waffenattrappen. "So werden die jungen Menschen hoffentlich inspiriert, noch mehr über dieses Stück Geschichte zu erfahren", sagt Karol Madaj, der den Raum konzipiert hat.

Studenten klären über Partisanenkampf in Warschau auf Bildrechte: MDR/Monika Sieradzka

Ein Thema sind die "Verstoßenen Soldaten" auch für hochrangige PiS-Politiker. Regierungschefin Beata Szydlo kam am Mittwoch zu einer Gedenkveranstaltung für die Partisanen. PiS-Senator Jan Zaryn freut sich darüber. Er hatte die Partisanen zur Würdigung in dieser Woche auch ins Parlament geladen. Dass sie für andere zum Vorbild würden, sei nur allzu verständlich, da in vergangenen Jahren "das Polentum in den Medien verspottet wurde", meint Zaryn. Und die Nation bräuchte schließlich ihre Helden.



Gegen Helden hat auch der Historiker Wlodzimierz Borodziej nichts. Doch will er nicht akzeptieren, dass die aktuelle Geschichtspolitik versucht, den Polen einzureden, dass sie etwas Besonderes seien. Auch gehe es der PiS-Partei um nichts Anderes, als alles zu diffamieren, was in den letzten 27 Jahren in Polen geschehen ist.