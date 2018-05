Unter Tage lauern diverse Gefahren: So kann es jederzeit zu Wasser- oder Gaseinbrüchen kommen. Auch Einstürze in Folge von Erdverschiebungen sind eine allgegenwärtige Gefahr, so wie beim jüngsten Erdbeben. 200 Bergleute sind in Polen in den vergangenen 45 Jahren bei Unglücken ums Leben gekommen. In Zofiówka kam es 2011 zum letzten tödlichen Zwischenfall. Bildrechte: MDR/Alexander Hertel