Polen und die EU: Money, Money, Money

Herr Furgalski, wo stände Polen heute ohne die EU?

Ich kann mir Polen ohne die EU überhaupt nicht vorstellen. Der Beitritt zur Union war das Beste, was Polen in seiner Geschichte passiert ist. Ohne die EU-Fördermittel hätten wir den Fortschritt, etwa in der Infrastruktur, nicht geschafft.

Was geschieht mit den Milliarden Euro, die aus Brüssel nach Warschau fließen?

In der laufenden EU-Haushaltsperiode, von 2014 bis 2020, bekommt Polen 115 Milliarden Euro aus Brüssel. Mehr als 30 Milliarden muss unser Land in den EU-Topf einzahlen. Polen wird also mit etwa 80 Milliarden Euro alimentiert. So hohe Zuschüsse sind noch nie ins Land geflossen. Mit einem Großteil der Mittel werden der Bau und die Modernisierung von Straßen und Bahnverbindungen finanziert. Auf den ausgebauten Bahnstrecken werden dann auch Hochgeschwindigkeitszüge Richtung Deutschland fahren.

Welchen Nutzen haben die EU-Nettozahler vom EU-Mitglied Polen?

Die Steuerzahler in Großbritannien, Deutschland oder Frankreich zahlen dafür, dass der europäische Markt immer größer wird. Nur so kann Europa mit dem chinesischen oder mit dem amerikanischen Markt konkurrieren. Darüber hinaus ist Polen durch die immer besseren Produktionsbedingungen in der Lage, bessere Waren und Dienstleistungen nach Europa zu bringen.

Und was bedeutet das für Deutschland, den größten Nettozahler in der EU?

Deutschland ist der größte Handelspartner Polens und Polen ist der siebtgrößte Handelspartner Deutschlands. Es wurde ausgerechnet, dass von jedem Euro der deutschen Steuerzahler, der nach Brüssel geht, fast die Hälfte nach Deutschland zurückfließt. Geld, das in Polen ausgegeben wird, trägt auch zum Wirtschaftswachstum in Deutschland bei, weil es zur Erhöhung des Handelsaustausches führt und auch weil sich deutsche Firmen direkt an verschieden Investitionsprojekten in Polen beteiligen.

In Polen werfen Kritiker der PiS-Regierung vor, ineffektiv mit den europäischen Mitteln umzugehen. Ist an dem Vorwurf etwas dran?

Das lässt sich im Moment schwer beurteilen, weil die meisten mit EU-Mitteln finanzierten Projekte langfristige Projekte sind. Fakt ist aber, dass die Vorgängerregierung sehr viele Mittel den Regionen zur Verfügung gestellt hat. Im EU-Haushalt 2007-2013 waren es 27 Prozent, in der laufenden Förderperiode bekommen die Regionen sogar 40 Prozent aller Fördermittel, die nach Polen kommen. Die Effekte sind sichtbar.

Was kommt auf Polen im neuen EU-Haushalt für die Jahre 2021-2027 zu?

Polen wird definitiv weniger Geld aus dem Gemeinschaftstopf bekommen als bisher. Schon jetzt hört man aus Brüssel, dass die Fördermittel für alle Mitgliedsstaaten um etwa acht Prozent sinken sollen. Polen bekommt möglicherweise sogar 15 Prozent weniger Geld, weil unsere Wirtschaft schon so gut entwickelt ist, dass unsere eigene finanzielle Beteiligung bei den Investitionen immer größer werden kann. Die Kürzung der Mittel kann aber auch mit der Beschneidung des Rechtsstaates in Polen und der Weigerung, die geforderte Anzahl von Bürgerkriegsflüchtlingen aufzunehmen, zu tun haben.

Polens Wirtschaftskraft nähert sich dem EU-Durchschnitt. Wird das Land bald zum EU-Nettozahler werden?

Auf jeden Fall. In den kommenden Jahren erreicht Polen 75 Prozent des durchschnittlichen Lebensniveaus in der EU und das bedeutet, dass uns viel weniger Mittel zustehen werden. Und nach der kommenden EU-Haushaltsperiode, also nach 2027, werden wir mit Sicherheit schon EU-Nettozahler sein.

Adrian Furgalski ist Wirtschaftsexperte und Chef von "TOR" - einer der führenden Beratungsfirmen Polens, die durch ihre Analysen zur Verwendung der EU-Mittel bekannt geworden ist. In Polen ist er einer der bekanntesten Experten in Fragen EU-Gelder. Seine Spezialgebiete sind Infrastruktur und Transport.