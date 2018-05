EU-Subventionen für Polen: Der Geldfluss versiegt

Im Gewerbegebiet von Kobierzyce findet man denn auch bekannte internationale Ketten und Modemarken. Der amerikanische Internetriese Amazon betreibt dort sein Logistikzentrum für Osteuropa und der koreanische Fernseherhersteller LG produziert in Kobierzyce demnächst Batterien für Hybrid- und Elektrofahrzeuge. Die asiatischen Firmen, die nach Polen kämen oder durch Polen nach Westen gingen, seien ein Element der neuen Seidenstraße, vom der auch wir in Kobierzyce ein Teil sein werden, sagt Piotr Kopec mit einem Augenwinkern. Doch mit jeder neuen Investition steigt der Appetit.

Ehrgeizige Projekte

Piotr Kopec, stellvertretender Bürgermeister von Kobierzyce, hat ehrgeizige Pläne. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Kopec, der in der Gemeinde für Investitionen zuständig ist, versucht die EU-Gelder effektiv zu nutzen. Im Herbst wird in Kobierzyce eine neue Kläranlage in Betrieb gesetzt, die ökologischen EU-Standards erfüllen wird. Sie kostet 4 Mio. Euro, die Hälfte der Summe zahlt die EU. Weitere EU-Projekte sollen den Smog bekämpfen - in Polen ein ernstes Problem. "Wir wollen die Einwohner beim Austausch ihrer alten Heizöfen unterstützen. Die schmutzige Luft kennt ja keine Grenzen", so Kopec. Doch er muss sich beeilen, will er seine ehrgeizigen Projekte umsetzen. Denn bald wird Polen weniger Geld aus den EU-Töpfen bekommen. Das ist die Kehrseite des Fortschritts: Je größer der mit EU-Finanzspritzen geschaffene Wohlstand, desto weniger Geld fließt aus Brüssel.

Eine Dorfschule mit 3-D-Druckern und Robotern

Arbeiten mit 3-D-Drucker und Robotern: Schule in Kobierzyce Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK In der laufenden EU-Haushaltsperiode (2014-2020) bekommt Polen 140. Mrd Euro von der Europäischen Union. Davon werden nicht nur Klärwerke, Straßen und Eisenbahnwege finanziert, sondern auch sogenannte "weiche" Projekte, die es auch in Kobierzyce gibt. Die hiesige Schule beispielsweise. Sie verfügt mittlerweile über Computerklassen, die mit 3D-Druckern ausgestattet sind. Die Schüler lernen dort, Roboter der Zukunft zu programmieren. Das gefällt vielen offenbar so gut, dass die meisten von ihnen das später auch beruflich machen wollen. Programmierer gilt im Moment in Polen als Top-Beruf, auch weil man immer wieder davon hört, dass polnische IT-Leute in Europa gefragt sind. In der von der EU geförderten Schule gibt es aber auch Therapieräume für Kinder mit emotionalen Störungen - eine Musterschule, die weit über das hinausgeht, was man sich unter einer polnischen Dorfschule vorstellt.

Der Geldfluss aus Brüssel versiegt allmählich