Polen: Wohlstand dank EU-Hilfe

Seit 2004 sind 140 Mrd. Euro EU-Subventionen nach Polen geflossen. Das Land die Hilfen gut genutzt, sagen Experten. Man sieht es auch in Kobierzyce. Hier, wie auch in anderen Städten und Dörfern in Polen, ist die Tristesse aus sozialistischen Zeiten längst Vergangenheit. (Über dieses Thema berichtete MDR AKTUELL auch im TV, am: 27.04.2018 | 17:45 Uhr.) Bildrechte: M.Mazurkiewicz/Gemeinde Kobierzyce