Wie sich polnische Christen über eine Plüschfigur echauffieren

Diese Produktbeschreibung findet sich auf der Internetseite des Online-Shops "dystrybucjakatolicka.pl" ("Katholische Distribution") in der Kategorie "katholische Gadgets" unter einer Fotoserie. Darauf: ein Jesus aus Plüsch.

Er sei die perfekte Hilfe beim Gebet und beim Einschlafen, kann man dem Text weiter entnehmen. Außerdem könne sich das Kind die Szenen aus dem Evangelium besser vorstellen, wenn es den Knuddel-Jesus mit in den Gottesdienst nehme. Die didaktische Hilfe ist 30 Zentimeter groß und kostet 120 Zloty, mit Rabatt nur 99. Das entspricht etwa 25 Euro.

Schnell verbreitete sich das Angebot in den sozialen Medien. Eine bekannte Schauspielerin unkte: "Ein pflegeleichter Jesus zum Rabattpreis! Im Frühjahr kommt er an das Plüschkreuz". Eine andere Frau findet den Plüsch-Jesus richtig gut. Ganz ohne Ironie schreibt sie:

Als Mutter möchte ich lieber, dass mein Kind mit so einer Plüschfigur spielt anstatt mit den hässlichen Spielzeugen, die es sonst überall zu kaufen gibt. Was ist schlimm daran, dass ein Kind mit Jesus kuschelt? Dabei kann es auch etwas über dem den Glauben lernen.

Doch damit ist der Geistliche in der Minderheit. Die Diözese von Tschenstochau in Kleinpolen - wo die "Katholische Distribution" ihren Sitz und einen Laden hat - kritisiert die Plüschfigur. Sie verwische die Grenze zwischen Spielzeug und katholischer Frömmigkeit. Außerdem vermittle sie den Kindern falsche Vorstellungen und sei dem Katholizismus fremd. Auch der Name "Katholische Distribution" werde ohne Absprache mit der Diözese gebraucht.