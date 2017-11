Polen: Wenn die Unabhängigkeit zum Politikum wird

Am 11. November wird Warschau wieder weiß-rot, wie jedes Jahr. Tausende von Menschen mit weiß-roten Nationalfahnen versammeln sich mitten im Zentrum vor dem Kulturpalast, dem Symbol der kommunistischen Unterdrückung. Hier startet der traditionelle Unabhängigkeitsmarsch der Nationalisten. Von Jahr zu Jahr werden auch in anderen polnischen Städten immer mehr Märsche und Kundgebungen organisiert. Das Unabhängigkeitsstreben ist in der polnischen Mentalität tief verankert. Deshalb ist dieser Feiertag besonders wichtig.

Demonstration am polnischen Unabhängigkeitstag 2016 in Warschau Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

An den Märschen der Nationalisten nehmen alleine in Warschau jedes Jahr Zigtausende Menschen teil. Dieses Jahr lautet die Hauptparole: "Wir wollen Gott". Die Worte knüpfen an ein in Polen bekanntes Kirchenlied an. "Wir Polen wollen an die Werte erinnern, die ein Fundament unserer Identität und unserer Nation sind. Die sind auch der Kern Europas und der lateinischen Zivilisation, die einer Destruktion unterliegt" - so die Erklärung der Organisatoren. Voriges Jahr lautete die Parole "Polen - ein Bollwerk Europas". Damit wollte man den "Verfall" des alten liberalen Westeuropa betonen.