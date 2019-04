Die Präsidentschaftswahl in der Ukraine ist endgültig zur Show geworden. Erst hat der Amtsinhaber Petro Poroschenko der Forderung seines Stichwahlgegners und Favoriten Wolodymyr Selenskyj zugestimmt, ein TV-Duell im Kiewer Olympijskyj-Stadion auszutragen, wo sonst Fußball gespielt wird.

Dann haben sich die Kandidaten umschwirrt von hunderten Journalisten auf Alkohol und Drogen testen lassen: Poroschenko im Olympijskyj selbst, Selenskyj in einer privaten Klinik. Noch absurder kann es eigentlich nicht mehr werden. Obwohl. Bis zur Stichwahl am 21. April gibt es dafür noch reichlich Zeit.

In Sachen TV-Duell gibt es erstmal mehrere offene Fragen: Findet es wie erwartet am 19. April statt? Gibt es vielleicht mehrere Duelle zu unterschiedlichen Themen, wie es sich Präsident Poroschenko wünscht? Werden die Zuschauer wirklich zum Duell zugelassen und dürfen sie dann einfach Tickets kaufen, um ins Olympijskyj zu gelangen?

So unklar die Antworten auf diese Fragen, so klar ist eines: schon die Bilder vom Freitag werden nicht nur in der Ukraine im Gedächtnis bleiben. Präsident Poroschenko, dem im Stadionlabor vor 200 wartenden Journalisten Blut abgenommen wird. Und Wolodymyr Selenskyj, dessen Medizincheck live auf seiner Facebook-Seite übertragen wurde.