Urlaub in Prag kann teuer werden

Bier

Bier ist in Tschechien in den meisten Kneipen billiger als Wasser. Abseits der Touristenhotspots bekommt man ein frisch Gezapftes für 1,20 Euro. Was mich persönlich überrascht hat, sind die Bier-Preise in Supermärkten. Eine Flasche Pilsner Urquell kostet dort 1,10 Euro – fast so viel wie in Deutschland. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK