Marode Brücken in Prag: Das nächste Kapitel

Nachdem im Dezember 2017 die Trojaer Fußgängerbrücke in Prag eingestürzt war, wurden alle Brücken in Tschechien einer Inspektion unterzogen. Fazit: 126 Brücken sind marode. Auch die Eisenbahnbrücke in Prag. Sie wurde unmittelbar nach dem Gutachten für Fußgänger geschlossen. Die Züge fahren vorerst weiter. Die zuständige Verwaltung der Eisenbahn-Verkehrswege hat nun aber beschlossen, die Brücke abzureißen. Doch ganz so einfach geht das nicht, denn die Brücke ist ein Kulturdenkmal und deshalb geschützt. Ein gutes Argument für das Denkmalamt, das vehement gegen den Abriss protestiert. Nach Angaben des Nachrichtenportals idnes.cz, wäre der Abriss der Brücke nur dann möglich, wenn das Kulturministerium der Eisenbahnbrücke den Status "Kulturdenkmal" aberkennen würde. Eine Anfrage dazu ist bei dem Ministerium noch nicht eigegangen. Eine harte und vor allem lange Diskussion ist zu erwarten. Die Verwaltung der Eisenbahn-Verkehrswege hat gute Argumente: Zwei Drittel der Stahlkonstruktion müsste ersetzt werden, um die Gebrauchsdauer der Brücke um 30 Jahre zu verlängern. Wenn man die Brücke neu baut, kann man sie mindestens 100 Jahre benutzen. Die neue Brücke sollte eine Kopie der aktuellen Eisenbahnbrücke sein.