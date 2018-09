Es wäre eine Klatsche für Putins Partei Einiges Russland, wie sie sie seit zehn Jahren nicht erlebt hat. Wenn am 9. September in der Region Irkutsk am Baikalsee ein neues Regionalparlament gewählt wird, könnten die Kommunisten der Regierungspartei den ersten Platz streitig machen. Zuverlässige Umfragen gibt es dazu nicht, vor kurzem zitierte jedoch die Zeitung "Vedomosti" Funktionäre von Einiges Russland, die eine Wahlniederlage nicht ausschließen. Noch Mitte August hätten demnach die Zustimmungswerte der Kremlpartei in der Region laut intern beauftragten Umfragen bei gerade einmal dreißig Prozent gelegen.

Dabei ist Irkutsk längst nicht die einzige Ecke Russlands, in der es für die Staatsmacht am Wahltag ungemütlich werden könnte. Denn dann werden in 22 Regionen neue Gouverneure gewählt und in 17 Landesteilen stehen Wahlen ins Regionalparlament an. Und dieser Wahltag kommt für den Kreml nicht gerade gelegen, denn die Beliebtheitswerte von Wladimir Putin und seiner Partei Einiges Russland rutschen seit Wochen nach unten. Und so sind die Wahlen auch eine Art Stimmungsbild für das Land, dessen Präsident noch im Frühjahr, bei aller Kritik am Zustandekommen der Stimmen, einen ungefährdeten Wahlsieg eingefahren hatte.