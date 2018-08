Polizisten umstellten das gesamte Haus, jeweils mehrere Beamte am Hauseingang, sowie vor den Fenstern und Türen. "Maria hat was angestellt, das ganze Haus ist voll mit Polizei", erinnert sich Natalja Sewostjanowa an die Worte ihres Mannes, der sie an diesem Märzmorgen um sechs Uhr weckt. Dann bekommt sie einen Durchsuchungsbefehl in die Hand gedrückt.

Eine Gruppe von Personen wolle die verfassungsmäßige Ordnung Russlands stürzen, heißt es darin. Auch Nataljas 19-jährige Tochter Maria Dubowik soll Teil dieser Gruppe sein. "Das muss ein Fehler sein, es gibt hier noch ein anderes Dorf, das so heißt wie unseres", schoss es der Mutter durch den Kopf.

Doch es ist keine Verwechslung. Die folgenden Monate verbringt Maria zusammen mit sechs anderen Angeklagten in Untersuchungshaft. Die jüngste aus der Gruppe, Anna Pawlikowa, feiert im Gefängnis ihren 18. Geburtstag. Insgesamt zehn Russen im Alter zwischen 18 und 40 Jahren werfen die Behörden die Gründung einer extremistischen Gruppe namens "Neue Größe" vor. Deren angebliches Ziel: ein gewaltsamer Umsturz in Moskau.

Welle von Extremismus-Ermittlungen

Seit Monaten sorgt der Fall für Aufregung in Russland. Auch, weil es mittlerweile eine ganze Reihe von Fällen gibt, in denen die Behörden gegen angebliche Extremisten ermitteln. Die Organisation Sova, die Extremismus-Fälle beobachtet, zählte bereits im vergangenen Jahr 228 Fälle, ein leichter Anstieg gegenüber dem Vorjahr mit 220 Fällen.

Die juristische Hilfsorganisation Agora beobachtete jedoch auch eine ganze Welle neuer Extremismus- Ermittlungen in den vergangenen Wochen. Denen zugrunde liegen meist kritische Posts in sozialen Netzwerken. Dabei sind die meisten Verurteilten in der Vergangenheit mit Geld- oder Bewährungsstrafen davon gekommen. Im Fall von "Neue Größe" drohen den Verdächtigen aber Haftstrafen zwischen sechs und zehn Jahren. Nicht nur deswegen erregt der Fall viel Aufmerksamkeit.

V-Männer als Anstifter der Gruppe?

Besonders die dünne Beweislage sorgt für Diskussionen. Wie Journalisten des Portals OVD-Info berichteten, die die Ermittlungsunterlagen einsehen konnten, fehlen unter den Verhafteten drei vermeintliche Mitglieder der Gruppe. Mindestens zwei von ihnen sollen Verbindungen zu russischen Sicherheitsbehörden haben. So taucht in den Protokollen ein Zeuge Namens Ruslan D auf. Er sei vergangenen Herbst im Messenger-Dienst Telegram zu der Gruppe gestoßen.