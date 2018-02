Der russische Präsident Wladimir Putin und Verteidigungsminister Sergej Schoigu. Bildrechte: dpa

Seit 2002 ist der Tag, ähnlich wie der internationale Frauentag am 8. März, ein arbeitsfreier Feiertag. Doch seit geraumer Zeit wird der Feiertag schrittweise wieder remilitarisiert. Traditionell legt an diesem Tag Präsident Putin in Moskau einen Kranz am Grab des unbekannten Soldaten an der Kremlmauer nieder. In den Nachrichten staatlicher Sender berichten Reporter von heldenhaften Soldaten, wie etwa vom Ausbilder Serik Sultangabiew, der eine bei einer Übung fallengelassene Granate mit seinem Körper abdeckte, um das Leben der Unteroffiziere zu retten.