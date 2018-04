Bevölkerungspolitik: "Serben, vermehrt euch!"

Serben, vermehrt euch! Diese Anweisung kam von höchster Stelle – von Staatspräsident Aleksandar Vučić. Denn: die Serben sterben aus. Das erklärte zumindest Vučić neulich und belegte es mit dramatischen Zahlen: In vierzig Jahren werde die Einwohnerzahl in Serbien um eineinhalb bis drei Millionen sinken. Serbien "verliere" so täglich 107 Menschen