25 Jahre Auflösung der Tschechslowakei: Wie sich die Brüdervölker heute sehen

Oft gibt es witzige Kleinigkeiten, die uns unterscheiden. Eine tschechische Bloggerin, die mit einem Slowaken liiert ist, beschreibt ihre Beziehung humorvoll als große Herausforderung. So bedeutet "Pivnice" auf Tschechisch Kneipe, auf Slowakisch aber Keller. Wenn ihr Freund also zu ihr sagt "wir gehen in die Pivnice", hat sie schon mal angefangen sich zu schminken - in der Hoffnung, dass sie jetzt in eine Kneipe gehen. Dabei wollte er nur mal kurz in den Keller.

Die Slowaken gelten heute nicht mehr als ärmere Geschwister der Tschechen, die Löhne in der Slowakei steigen. Der Durchschnittslohn im ersten Quartall 2017 betrug in der Slowakei 900 Euro, in Tschechien 1 040 Euro. Der Unterschied ist nicht so groß, dass es für Slowaken lohnend erscheint, in Tschechien zu arbeiten. Da aber die Arbeitslosenquote in der Slowakei bei 8,7 Prozent liegt und in Tschechien nur bei 3,5 Prozent - und damit am niedrigsten in der Europäischen Union - ergibt es für viele Slowaken Sinn, einen Job in Tschechien zu suchen.