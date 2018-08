Kaum ein anderer Facebook-Post hat in den vergangenen Tagen in Tschechien für so viel Diskussionsstoff gesorgt, wie der von Raduan Nwelati. Darin schrieb der Bürgermeister der Kleinstadt Mladá Boleslav: "Null Toleranz für Ausländer, die unsere Gesetzte nicht respektieren. Willst du hier arbeiten? Halte dich an Regeln! Sonst wollen wir dich hier nicht!"

Der Grund für seinen populistischen Post: Betrunkene halbnackte Menschen auf den Straßen, Lärm in der Nacht und Schlägereien. Dies ist nach Aussage Nwelatis Alltag in seiner Stadt. Und für diese Unruhe macht der Bürgermeister ausländische Arbeiter von Škoda verantwortlich. Der größte tschechische Automobilhersteller hat seinen Stammsitz in Mladá Boleslav. Hier beschäftigt der Konzern 24 000 Arbeiter.

Zuzug durch Wirtschaftsboom

Der Durchschnittslohn bei Skoda liegt bei umgerechnet 2.000 Euro, das liegt weit über dem tschechischen Durchschnitt von 1250 Euro. Doch in Tschechien herrscht durch den Wirtschaftsaufschwung fast Vollbeschäftigung, weswegen der Konzern auch qualifizierte Arbeitskräfte im Ausland sucht. Circa zehn Prozent der Mitarbeiter bei Škoda sind aus dem Ausland, fast alle aus anderen EU-Ländern.

Für Bürgermeister Raduan Nwelati sind die wirtschaftlichen Bedingungen jedoch kein Argument: „Es ist mir egal, ob Škoda mehr Autos produzieren muss oder nicht. Die Firma hat schon jetzt große Gewinne, welche man nicht noch weiter vermehren muss, falls das zur Zerstörung der Stadt führen sollte", schrieb er auf Facebook.

Škoda verteidigt sich

Der Direktor der Stadtpolizei in Mlada Boleslav, Tomáš Krypta, bestätigte dem Nachrichtenportal idnes.cz, dass die Anzahl der Vergehen, bei den in der Stadt arbeitenden Ausländern höher ist als bei den ständigen Einwohner. Der Jahresbericht der Polizei beschreibt auch die Situation als kritisch und erwähnt auch Angriffe an Polizisten.