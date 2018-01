Präsidentenwahl in Tschechien Bleibt Miloš Zeman auf der Prager Burg?

Im Parlament, wie wenige Tage vor der Präsidentenwahl, spricht Tschechiens Staatsoberhaupt Zeman selten Bildrechte: IMAGO

Der Präsident hat in Tschechien immer die Möglichkeit, im Parlament zu sprechen. Zeman nutzt es aber nicht so oft. Zwei Tage vor der Wahl hat er aber nicht nur die Abgeordneten, sondern auch vor laufenden Kameras seine Wähler angesprochen. Zeman warb bei dieser Gelegenheit für die Minderheitsregierung von Babiš. Seine Partei ANO habe die Wahl gewonnen und sollte seiner Meinung nach regieren. "Ich hasse die Umgehung dieser Regel", sagte er. Und einen Tag danach, am Donnerstag, warb umgekehrt Babiš bei einer Pressekonferenz für Zeman. Babiš sagte, dass er bei der Präsidentschaftswahl Zeman unterstützen werde. Zeman sei eine der bedeutendsten Persönlichkeiten nach der Wende von 1989, so Babiš weiter.