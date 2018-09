Inspiriert lassen hat sich die tschechische Regierung dazu in der benachbarten Slowakei. Die damalige Regierung in Bratislava hatte schon 2015 beschlossen, dass die Rentner, Studenten und Kinder einen Rabatt bekommen. Dort sind es in der zweiten Klasse sogar 100 Prozent-Rabatt.

Die Verkehrsunternehmen in Tschechien wollen daher öffentlich lieber nicht spekulieren, welcher Einfluss der 75 Prozent-Rabatt haben kann. Sie rechnen aber damit, dass das Interesse am Reisen mit dem Zug oder dem Bus steigen wird. "Wir sind darauf vorbereitet", sagte ein Sprecherin der Tschechischen Bahn.

Den ersten Belastungstest muss die Bahn bereits am Sonntag bestehen. Dann enden in Tschechien die Sommerferien. Busse und Züge sind an diesem Tag sowieso schon überfüllt. Wenn dann noch die neuen Rabattnehmer dazukommen, droht der erste Kollaps bereits am zweiten Tag der Neuregelung. Und es könnte nicht der letzte sein.