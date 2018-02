Ukraine: Stürzt Präsident Poroschenko über die Causa Saakaschwili?

Seine Ausweisung erfolgte kurz vor, von Sakkaschwili geplanten, landesweiten Protesten gegen den Präsidenten am 18. Februar. Trotz dessen Abschiebung sollen die Demonstrationen am Sonntag stattfinden. Nun rätselt die Ukraine, wie groß diese ausfallen werden. Als Saakaschwili Anfang Dezember wegen des Verdachts, einen Staatsstreich vorbereitet zu haben, kurz festgenommen wurde, erlebte Kiew seine größte Demonstration seit der Maidan-Proteste 2014.

Und die Umfrageergebnisse stammen noch aus der Zeit, bebor ein heimlicher Malediven-Urlaub des Präsidenten bekannt wurde. Der verbrachte den Jahreswechsel gemeinsam mit seiner Familie heimlich auf den Malediven, tat aber so, als sei er in der Ukraine. Das Verhalten, dass an seine korrupten Vorgänger erinnnert, erzürnt die ukrainische Bevölkerung.