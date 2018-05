Eigentlich könnte sich Wolodymyr Wjatrowytsch, Direktor des ukrainischen Instituts für Nationale Erinnerung, in diesen Tagen zufrieden zurücklehnen. Schließlich hat sein Institut, das in der Ukraine oft als Geschichtsministerium bezeichnet wird, das Mammutprojekt "Dekommunisierung" durchgesetzt und de facto abgeschlossen: Sowjet-Denkmäler und sowjetische Stadt- und Straßennamen wurden aus dem öffentlichen Raum verbannt. Doch gerade der 9. Mai ärgert den Historiker gewaltig, denn in den ehemaligen Sowjetrepubliken wird an diesem Tag der Sieg über Hitler-Deutschland gefeiert.

Poroshenko bei einer Zeremonie am 9. Mai 2018 in Gedenken an den Sieg über Nazi-Deutschland. Bildrechte: IMAGO

In der Ukraine wird seit kurzem – wie in anderen europäischen Ländern – der 8. Mai als Tag der Erinnerung und Versöhnung begangen. Doch der 9. Mai bleibt gesetzlicher Feiertag. "Der 9. Mai als Tag des Sieges ist ein Teil des aggressiven russischen Imperialismus. Wenn wir die russische Welt für immer verlassen und unsere Unabhängigkeit sichern wollen, dann ist die Streichung dieses Feiertages der nächste logische Schritt", sagt Wjatrowytsch und ergänzt: "Russland nutzt den 9. Mai für seine militärisch-politische Show. Was wir tun müssen, ist stattdessen den 8. Mai wie in der zivilisierten Welt zum Feiertag zu machen, um das ruhige Gedenken an alle Gefallenen zu ermöglichen." Der Vorschlag Wjatrowytschs wird in der Ukraine kontrovers diskutiert – genau wie der Historiker und das von ihm geführte Institut selbst. Es wurde nach der Orangen Revolution 2004 auf Wunsch des damaligen Präsidenten Wiktor Juschtschenko gegründet und nahm seine Arbeit Anfang 2007 auf. Als Beispiel diente der ukrainischen Staatsführung ein ähnliches Institut in Polen, das bereits 1998 gegründet wurde.