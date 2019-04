So etwas kann man sich woanders kaum vorstellen: In der Woche vor dem ersten Wahlgang der Präsidentschaftswahl läuft auf einem großen ukrainischen Fernsehsender die neue Staffel einer Satire-Serie, in der der aussichtsreichste Präsidentschaftskandidat das Staatsoberhaupt spielt. Die Rede ist von Wolodymyr Selenskyj , dem nun großen Favoriten für die Stichwahl am 21. April 2019. Sein plötzlicher politischer Erfolg hat viel mit der Serie " Diener des Volkes " zu tun. Diese läuft seit 2015 auf 1+1, dem zweitwichtigsten Fernsehsender der Ukraine, der dem Oligarchen Ihor Kolomojskyj gehört. Offenbar unterstützt er den TV-Wahlkämpfer Selenskyj. Immerhin gehört Kolomojskyj zu den Erzfeinden des Amtsinhabers Petro Poroschenko .

Die politische Ausrichtung der Sender entspricht meist den Interessen des jeweiligen Eigentürmers. Der aus Donezk stammende Rinat Achmetow kam mit Kohle- und Bankgeschäften an sein Vermögen und gehörte früher zu den größten Geldgebern der Partei der Regionen rund um Wiktor Janukowitsch , der während der Maidan-Revolution 2014 nach Russland geflohen ist. Achmetow unterstützte bei der Präsidentschaftswahl einerseits den Chef der nominell nationalistischen Radikalen Partei und Politclown Oleh Ljaschko sowie andererseits Olexander Wilkul, der für den russischsprachigen Osten des Landes steht. Auf dem Papier könnten sie kaum unterschiedlicher sein – und doch bekamen sie gemeinsam auf TRK Ukrajina viel Sendezeit. Mit dem Präsidenten Poroschenko pflegt Achmetow zudem angeblich gute Beziehungen. So überraschte es kaum, dass der Sender des Oligarchen im Januar etwa die sogenannten "Weihnachtstreffen mit dem Präsidenten" übertrug. Zu sehen war, wie Poroschenko auf drei einfache Familien mit unterschiedlichem Hintergrund traf.

Der vor allem mit Stahlröhren reich gewordene Schwiegersohn von Ex-Präsident Leonid Kutschma, Wiktor Pintschuk, der sich heute dem Publikum als Kunstmäzen präsentiert, blieb während des Wahlkampfs überwiegend neutral. Kritik an Präsident Poroschenko wurde eher leise geäußert. So waren bei den Talkshows mit seiner Teilnahme fast nur Poroschenkos Verbündete als weitere Gäste anwesend. Dmytro Firtaschs Sender Inter wiederum unterstützte den prorussischen Kandidaten Jurij Bojko, was kaum jemanden überraschte. Der in Wien lebende Oligarch, der unter anderem vom russisch-ukrainischen Gasgeschäft profitierte und dem von den USA gigantische Schmiergeldzahlungen vorgeworfen werden, spielt in der ukrainischen Politik nach wie vor eine Rolle – und richtet sich eher nach Moskau aus.