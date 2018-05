"Wir sollten nun den Spielmanipulationen im unseren Fußball endgültig die rote Karte zeigen", erklärte der Präsident des ukrainischen Fußballverbands, Andrij Pawelko, der ebenfalls an der Pressekonferenz der Polizei teilnahm. Er versprach: "Die Konsequenzen für die Beteiligten sollen über Geldstrafen hinausgehen." Polizei und Staatsanwaltschaft wollen nun erst einmal weiter gegen die Beschuldigten ermitteln, bevor sie weitere Einzelheiten veröffentlichen.

Dass der ukrainische Fußball anfällig für Bestechung und Betrug ist, ist nicht ganz überraschend. Schon vor der Maidan-Revolution und dem Krieg in der Ostukraine war er ein reines Minusgeschäft: Entweder hatten die Vereine wie Schachtar Donezk oder Dynamo Kiew einen reichen Investor im Rücken oder kämpften mit aller Kraft ums Überleben.

Doch allen anderen geht es noch deutlich schlimmer. Wegen der schwierigen wirtschaftlichen Lage durch den Krieg hatten viele der Vereine ihnen plötzlich große Probleme mit der Auszahlung der Spielergehälter. Und so stieg in den vergangenen Jahren auch in der ersten Liga die Zahl der verdächtigen Spiele rasant.