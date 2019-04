"Diener des Volkes": Persiflage und Wahlempfehlung

Die wohl letzte Staffel bestand aus nur drei Folgen. In der ersten kommt ein gewisser Dmytro Surikow an die Macht, der zuvor den Helden Goloborodko durch falsche Anschuldigungen in den Knast bringt. Die Parallelen zwischen Surikow und dem aktuellen Präsidenten Poroschenko sind kaum zu übersehen, auch wenn die Kunstfigur aus der Serie ein Milch- statt eines Schokoladenimperiums führt.

Doch der "Milchmann" Surikow stolpert über verdächtige Kohlegeschäfte und einen Malediven-Urlaub. Im Laufe des "Milchmaidans" wird er durch Schanna Boryssenko abgesetzt, deren Figur an die zweifache Ministerpräsidentin Julia Timoschenko angelehnt ist. Durch ihren Populismus steuert sie das Land in eine Finanzkatastrophe, was schließlich zur Machtübernahme durch die Nationalisten und zum Zerfall die Ukraine führt.

Landesretter und Reagans Synchronstimme

Im großen Serien-Finale tritt Serien-Held Goloborodko wieder auf den Plan: Aus dem Gefängnis entlassen schafft er es innerhalb kürzester Zeit, das Land wieder zu einen und die Auslandsschulden zu begleichen. Ein großes Happy End, im dem der Präsidentschaftskandidat Selenskyj die Hauptrolle inne hat. Mehr unterschwellige Wahlwerbung geht wohl nicht.