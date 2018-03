Aus der Heldin wurde eine höchst umstrittene Politikerin

Doch gründlicher hätten sich die Zeiten seit Mai 2016 wahrscheinlich nicht ändern können. Denn heute soll eben diese Werchowna Rada über die Aufhebung der Immunität von Nadija Sawtschenko, mittlerweile einer höchstumstrittenen Politikerin, entscheiden.



Der 36-Jährigen wird die Vorbereitung eines Terroranschlages auf das Parlament sowie die Beteiligung an der Organisation eines Putsches in der Ukraine vorgeworfen. Allerdings ist Sawtschenko nicht erst seit der vergangenen Woche in politische Ungnade gefallen, sondern alsbald nach ihrer Rückkehr aus Russland. Von der ehemaligen Kampfpilotin wurde eine patriotische Position erwartet, Sawtschenko aber setzte auf Verhandlungen mit den Separatisten im Donbass. Sie fuhr selbst bis nach Donezk, um dort mit den Anführern der selbsternannten Volksrepublik zu sprechen und veröffentlichte 2017 auch eine geheime Gefangenenliste. Letzteres führte zu großen Diskussionen. Das ukrainische Parlament hatte Sawtschenko bereits Ende 2016 als Vertreterin in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates 2016 abgezogen. Die oppositionelle Vaterlandspartei schloss ihr prominentes Mitglied ebenfalls schon 2016 aus.

Neue Vorwürfe kommen überraschend - und spät

Doch obwohl aus der Heldin Sawtschenko schon längst eine umstrittene Figur geworden ist, kommen die derzeitigen Vorwürfe gegen sie relativ überraschend. Relativ, den bereits am 8. März war der Ukrainer Wolodymyr Ruban festgenommen worden. Er ist ein Mann mit gutem Draht zu beiden Seiten im Konflikt um die Ostukraine. Ruban hatte schon beim Gefangenenaustausch, bei dem auch Sawtschenko freigekommen war, eine Schlüsselrolle gespielt. Er stand in engem Kontakt mit Sawtschenko und soll seit Jahren "antiukrainischen Tätigkeiten" nachgegangen sein. Er wird der Vorbereitung von Anschlägen verdächtigt.

Vorwurf: Anschlag auf voll besetzte Werchowna Rada

Der Fall Sawtschenko ist nach Ansicht des ukrainischen Generalstaatsanwaltes Jurij Luzenko eindeutig mit dem Fall Ruban verbunden. Konkret wirft der Generalstaatsanwalt Nadija Sawtschenko in der Anklageschrift vor, seit November 2017 im Interesse der selbsternannten Volksrepublik Donezk, die in der Ukraine als terroristische Gruppierung eingestuft wird, zu agieren. Unter anderem soll Sawtschenko politische Ansichten des Republikchefs Alexander Sachartschenko teilen. Am 20. November 2017 begann dann laut der Generalstaatsanwaltschaft die Zusammenarbeit von Sawtschenko, Ruban und den Separatisten. Zusammen mit ihren Verbündeten wollte die 36-Jährige einen Tag aussuchen, an dem in der Werchowna Rada Präsident Petro Poroschenko sowie alle Minister und Abgeordnete anwesend sind. An dem Tag sollte das Parlamentsgebäude mit Granaten beschossen und Überlebende im Parlament erschossen werden. Gleichzeitig sollten auch andere Gebäuden im Regierungsviertel angegriffen werden.

In der Nacht sollte Sawtschenko dann die Kontrolle über die Werchowna Rada übernehmen, womit eine der vielen Absurditäten in der Darstellung der Generalstaatsanwaltschaft beginnt. Denn die Kontrollübernahme in der Nacht nach einem Angriff während des Tages ergibt keinen Sinn. Außerdem sollten die Täter nach der Übernahme des Parlaments zu den Wohnungen von Poroschenko oder Innenminister Awakow fahren, um diese dort zu töten. Allerdings sollten die beiden Politiker der Darstellung zufolge bereits nach dem ursprünglichen Angriff auf das Parlament tot sein. Die Waffen für den Anschlag sollten in der Volksrepublik Donezk gekauft werden, Sawtschenko sollte die militärische Führung der Operation übernehmen.

Sawtschenko: Verwirrung im Auftrag der Sicherheitsbehörden

Die Anklage scheint in erster Linie auf den Aussagen von vier Zeugen zu fußen, die Teil der Terrorgruppe waren und angeblich von Anfang an mit dem ukrainischen Inlandsgeheimdienst SBU gearbeitet haben sollen. "Am Donnerstag wird in der Rada ein Video ausgestrahlt, das alle schockieren wird", versprach Iryna Luzenko, Abgeordnete der Fraktion der Präsidenten-Partei "Block Poroschenka". Dazu kam es dann auch. Und das Parlament stimmte mit großer Mehrheit zu, die Immunität von Sawtschenko aufzuheben und sie festnehmen zu lassen. Örtlichen Medienberichtenh zufolge wurde sie zum Sitz des Geheimdienstes SBU in Kiew gebracht.



Und Sawtschenko selbst? Sie gibt grundsätzlich zu, über absurde Anschlagspläne unter anderem mit Separatistenvertretern gesprochen zu haben, jedoch um gezielt und in Absprache mit ukrainischen Sicherheitsbehörden für Verwirrung zu sorgen. Sie habe das aber nie ernst gemeint. Nachdem die Vorwürfe öffentlich geworden waren, hatte Sawtschenko allerdings auch gesagt: "Ein Militärputsch in der Ukraine ist ein von vielen erwartetes und gutes Ereignis." Sie kritisierte Präsident Poroschenko für seinen politischen Kurs scharf.

Was gelingt der Generalstaatsanwaltschaft im Fall Sawtschenko?

Auf jeden Fall klingt es absurd, dass die ehemalige ukrainische Volksheldin, die fast zwei Jahre in Russland festgehalten wurde, nun auch im eigenen Land verfolgt wird – und zwar mit einer Anklage, die in einigen Teilen sehr fragwürdig klingt.



Die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft hat jedoch nicht den besten Ruf, was die Durchsetzung solcher Fälle angeht. Vor Gericht musste die Staatsanwaltshaft bereits mehrere Debakel erleben. So wurde auch dem georgischen Ex-Präsidenten Michail Saakaschwili vor Kurzem die Teilnahme an der Vorbereitung eines Staatsstreichs im Interesse Russlands vorgeworfen. Saakaschwili wurde inzwischen nach Polen abgeschoben und darf die nächsten drei Jahre nicht in die Ukraine einreisen. Ob es im Fall Sawtschenko ähnlich läuft oder nicht, wird erst die Zeit zeigen, die ukrainische Politik ist aber auf jeden Fall um ein weiteren Skandal reicher.