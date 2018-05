Operation der Vereinigten Kräfte - so heißt der neue Einsatz der Ukraine im Donbass im offiziellen Sprachgebrauch. Nach vier Jahren wurde die sogenannte Anti-Terror-Operation unter Federführung des Geheimdienstes SBU beendet. Jetzt, wo das Militär auch offiziell das Sagen hat, bekommt es in der Krisenregion im Osten des Landes nahezu unbegrenzte Machtbefugnisse, obwohl im Donbass nach wie vor kein Kriegsrecht gilt. Dennoch dürfen Militärangehörige wie in Kriegszeiten die Freiheit der Bevölkerung begrenzen: im Ernstfall Waffen einsetzen, Menschen festnehmen und zur Polizei bringen oder auch Durchsuchungen durchführen. Die lokale Polizei untersteht bis auf Weiteres der Armee.

Einreisen wird schwieriger

Für die Menschen im Donbass bringt die neue Operation zunächst vor allem Erschwernisse bei der Einreise in die Bezirke, die an das von Speratisten kontrollierte Gebiet und in die selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk grenzen. Für den Besuch der "Volksrepubliken" war bisher schon eine Erlaubnis der ukrainischen Behördern nötig, sie wurde aber fast immer erteilt. Nun werden allerdings in den Grenzgebieten sogenannte Sicherheitszonen geschaffen, in die nur unter bestimmten Voraussetzungen eingereist werden darf. Pawlo Schebrywskyj, ukrainischer Gouverneur von Donezk, erläutert:

Als Tourist darf man dorthin nicht mehr reisen. Wenn man dort nicht polizeilich gemeldet ist oder keine Immobilie besitzt, geht es vor allem um Verwandte, die in diesem Gebiet wohnen oder gestorben sind.

Auch Pressevertreter und Menschenrechtler benötigen Akkreditierungen und Sondererlaubnisse für den Besuch in diesen Grenzgebieten.

"Rote Zonen" für den Ernstfall

Außerdem darf die ukrainische Regierung sogenannte "rote Zonen" einrichten, in die keiner einreisen darf, nicht einmal die lokale Bevölkerung. Die Sperrgebiete können ausgerufen werden, wenn Kriegshandlungen oder ein Terrorakt stattfinden oder um Truppenbewegungen geheimzuhalten. Bemerkenswert dabei ist, dass der Leiter der "Operation der Vereinigten Kräfte" allein die Einrichtung einer "roten Zone" anordnen darf.



Eine Studentin, die aus einer der neuen improvisierten Grenzzonen stammt, äußert sich pessimistisch:

All das wird mein Leben definitiv schwieriger machen. Ich bin schon seit zwei Jahren in Kiew gemeldet und wollte eigentlich im Juli meine Mutter besuchen. Es soll zwar immer noch gehen, ich fürchte aber, dass die Probleme weiter wachsen.

Ukraine lehnt Entschädigung ab