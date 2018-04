Das ungarische Wahlsystem ähnelt dem deutschen: Die Erststimme wird an einen Direktkandidaten in den Wahlkreisen vergeben, die Zweitstimme an die Parteien. Anders als in Deutschland werden aber die Direktmandate nicht mit den Zweitstimmen verrechnet. Damit könnte der Wahlsieger mit weniger als 50 Prozent eine für Verfassungsänderungen nötige Zweidrittelmehrheit erreichen.



Bei der Wahl gibt es 23 Landeslisten, bei noch keiner anderen Parlamentswahl seit 1990 war die Auswahl so groß. Das Wahlrecht wurde in den vergangenen zwei Legislaturperioden durch die Regierungspartei so abgeändert, dass es die Partei mit den meisten Stimmen begünstigt. Bei der letzten Wahl 2014 holte Fidesz zusammen mit dem kleineren Partner, den Christdemokraten, eine knappe Zweidrittelmehrheit im ungarischen Parlament. Bei der Nachwahl in einem Wahlkreis 2015 verloren sie diese allerdings wieder.