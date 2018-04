Viele wollen auswandern

Einige Anhänger der Opposition kündigten sogar an, Ungarn für immer den Rücken kehren zu wollen. Andere, die bereits ausgewandert sind, wollen nicht mehr in die Heimat zurückkehren. Auch viele Wähler machten ihrem Frust in den sozialen Netzwerken Luft und sinnierten über ihre Zukunft. "Ungarn ist ab heute tot - auch für mich", schrieb zum Beispiel eine Frau Mitte 30, die bereits nach London übergesiedelt ist. Sie werde dort bleiben, so die Botschaft.

Eine andere Frau, die ebenfalls mit ihrer Familie vor ein paar Monaten das Land verlassen hat, schrieb: "Jetzt bin ich ganz froh, dass wir diese Entscheidung getroffen haben". Sie wolle nicht in einem Land leben, wo Flüchtlinge als Kriminelle behandelt würden und wo Hass das Regierungshandeln dominiere. Ähnlich formulierten es besonders junge Menschen oder Paare mit Kleinkindern, die wegen der Zukunft ihrer Kinder ins Ausland wollen.

Riss zwischen Hauptstädtern und Landbevölkerung

Die meisten kritischen Kommentare stammen aus Budapest. Die ungarische Hauptstadt gilt seit Jahren als Hochburg von linksliberalen Intellektuellen, die das Fidesz-Programm ablehnen. Direktmandate konnte die Opposition daher fast nur in Budapester Wahlbezirken erringen. Auf dem Land hagelte es herbe Niederlagen. "Ungarn wurde zerrissen", kommentierte ein Polit-Analyst.

So erhielt die Regierungspartei Fidesz in einigen der ärmsten Bezirke der Landes in Nordwestungarn bis zu 90 Prozent der Stimmen – auch von den dort ansässigen Roma. Vor vier Jahren hatten hier teilweise noch die Sozialisten gewonnen. "Wir sind an einem IQ-Test gescheitert", schimpfte ein Mann auf Facebook mit Blick auf die Landbevölkerung.

Provinz erliegt Regierungskampagne

Ein LMP-Politiker mahnte unzufriedene Wähler der Opposition jedoch zur Zurückhaltung und erklärte das Wahlverhalten anders: "Die Mehrheit dieser Menschen wurde irregeführt". So hätten sie durch Fidesz' allgenwärtige Kampagnen in den Medien kaum Zugang zu anderen Informationen gehabt. Seit Monaten sähen die Menschen täglich Berichte über Flüchtlinge, die angeblich die ungarische Kultur zerstören würden und unter denen viele Terorristen seien. Flüchtlinge gibt es in diesen Gebieten jedoch kaum.