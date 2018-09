Gender Studies - in Ungarn bald verboten?

Der Zeitpunkt war mit Bedacht gewählt: Im August, mitten in der Sommerpause, wurden die Universitäten in Ungarn über das geplante Verbot des Studiengangs "Gender Studies" informiert. Der Masterstudiengang soll ab September 2019 aus den Lehrplänen gestrichen werden, die bereits eingeschriebenen Studenten können ihr Studium noch beenden, so lautete die Ankündigung des Ministeriums für Humanressourcen (EMMI). Das Ministerium, das für Soziales, Bildung, Kultur, Familie, Sport und Jugend zuständig ist, hatte den Universitäten ganze 24 Stunden Zeit gegeben, sich zu dem Vorgang zu äußern.

Kein Bedarf auf dem ungarischen Arbeitsmarkt

Für zwei Universitäten hätte ein Verbot direkte Konsequenzen: Zum einen die staatliche Eötvös Lóránd Universität, kurz ELTE - eine der größten im Land - und die private Central European Universität (CEU). In der Presse begründete das Ministerium die Entscheidung damit, dass der Studiengang unwirtschaftlich sei, weil es keinen Bedarf an Absolventen auf dem ungarischen Arbeitsmarkt gebe.

Von den Universitäten gab es sofort Widerspruch: die CEU, an der schon seit 2006 Gender Studies unterrichtet werden, meldete, dass sie ein sehr gutes Feedback vom Arbeitsmarkt habe. An der ELTE hingegen gibt es Gender Studies erst seit 2016. Es gibt also noch keine Absolventen. Jährlich wählen einige Dutzend Studenten den Studiengang "Gender Studies".

Kaum jemand will sich zu dem Thema öffentlich äußern