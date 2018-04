Der ehemalige Militärkommandant der bosnischen Serben, Ratko Mladic, im Januar 2014 vor dem UN-Tribunal in Den Haag. Bildrechte: dpa

Ratko Mladić wurde 2011 verhaftet und dem Tribunal ausgeliefert, er versteckte sich in einem serbischen Dorf. Ohne Wissen und Unterstützung des serbischen Geheimdienstes hätten die beiden nie so lange in Freiheit bleiben können. Nur, das alles interessiert in Serbien heute kaum jemanden.



Die offizielle Stellungnahme in Serbien ist, dass man in die Zukunft, und nicht in die Vergangenheit schauen sollte. Auch über die schlimmsten, besser gesagt, besonders über die schlimmsten Gräueltaten im Nachkriegseuropa, will man Gras wachsen lassen. Das gilt allerdings nur für die von Serben im Namen des Serbentums begangenen Kriegsverbrechen. An das Leid des serbischen Volkes und an die an Serben begangenen Verbrechen wird in Serbien sehr wohl erinnert. Ähnlich wird die Aufarbeitung des Jugoslawien-Krieges in den Nachbarstaaten behandelt. Auf diese Weise sind regionale Konflikte in der Region für heranwachsende Generationen vorprogrammiert.